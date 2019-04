Ajax-Juve, la gufata di Padovan

L’ambiente juventino sottovaluta l’infortunio di Giorgio Chiellini e i bianconeri rischiano grosso contro l’Ajax. Questa l’opinione di Giancarlo Padovan, che in un’editoriale su Calciomercato.com ammonisce l’ambiente della Juventus circa i pericoli della gara di Amsterdam, da affrontare senza l’uomo più importante della retroguardia di Max Allegri. “Senza Chiellini in difesa e con Khedira, o peggio, con Bentancur a centrocampo, la Juve rischia una dura lezione dall’Ajax”, scrive il giornalista, spiegando di riferirsi non solo a risultato di stasera, ma proprio al passaggio del turno.

PRECEDENTE POSITIVO. Senza Chiellini, insomma, la Juventus potrebbe anche terminare la sua avventura in Champions League ai quarti di finale. Molti supporter bianconeri hanno preso l’editoriale come una vera e propria “gufata” da parte di Padovan, altri invece hanno ricordato come le previsioni negative del giornalista siano quasi di buon auspicio. Poche settimane fa, infatti, lo stesso Padova aveva vaticinato la rimonta del Napoli sulla Juventus in campionato: una previsione che s’è poi rivelata più che sballata, dato che la classifica di serie A vede ora i bianconeri a +20 sulla truppa guidata da Carlo Ancelotti.

PERICOLO AJAX. Ad ogni modo, tra i supporter della Juve c’è sicuramente chi stasera si produrrà in ogni tipo di scongiuro. Perché Padovan o no, la Juventus senza Chiellini non ha la stessa solidità difensiva e gli attaccanti dell’Ajax hanno già dimostrato di poter fare male alle grandi del calcio europeo, specie quando si presentano al loro cospetto senza qualche importante difensore: l’impresa del Bernabeu contro il Real Madrid negli ottavi di finale fu compiuta quando nei blancos mancava Sergio Ramos.

SPORTEVAI | 10-04-2019 10:50