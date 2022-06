Ajax: nel mirino c'è Zirkzee per l'attacco

23-06-2022 13:49

L’Ajax è in cerca di un sostituto di valore che possa prendere il posto di Haller. L’attaccante francese naturalizzato ivoriano è infatti volato in Bundesliga: la prossima stagione vestirà la maglia del Borussia Dortmund che a sua volta ha perso il talento norvegese Erling Haaland trasferitosi in Premier League al Manchester City,

Ecco allora che i lancieri vogliono tentare di scommettere su Joshua Zirkzee in attacco. L’attaccante è di proprietà del Bayern, ed è noto al calcio italiano per una breve e sfortunata parentesi al Parma.

Le cose in Italia non sono andate benissimo, ma nell’ultima stagione il giocatore si è rilanciato nelle fila dell’Anderlecht, segnando 15 reti e servendo 8 assist in 32 partite di campionato. Potrebbe quindi essere lui il nuovo attaccante in casa Ajax.

