Al Lecce il Collare d’oro del CONI. Sticchi Damiani: “Riconoscimento straordinario”

26-10-2021 17:16

Grande gioia in casa Lecce stamattina: la compagine pugliese infatti si è vista assegnare dal CONI il “Collare d’Oro al Merito Sportivo”, un titolo di assoluto prestigio per un club di grande tradizione come quello del presidente Sticchi Damiani.

“Si tratta di un riconoscimento straordinario, il massimo a cui può ambire un club, visto che è riservato a società con una storia ultracentenaria come la nostra. Siamo felici ed orgogliosi e ci tengo a condividere tutto questo con le proprietà e i presidenti che si sono avvicendati prima di me alla guida di questo club e che lo hanno tenuto in vita” ha dichiarato il numero uno giallorosso.

“Un premio, questo, che acquisisce ancor più valore per quanto vissuto negli ultimi anni da piazze e società anche più importanti della nostra. Dobbiamo renderci tutti conto che niente è scontato, soprattutto nell’era post Covid”.

Sticchi Damiani poi ha fatto il punto sul momento che sta vivendo il Lecce in Serie B, campionato dove resta una delle principali indiziate a conquistare la promozione.

“Questa è una Serie B molto equilibrata, durante la quale anche un pareggio assume un valore importante. Qualche rammarico per dei punti persi per strada lo abbiamo, ma siamo comunque soddisfatti. La squadra si sta consolidando nonostante in estate la rosa sia stata ampiamente ringiovanita” ha chiosato il presidente salentino.

OMNISPORT