Al Tour de France succede già di tutto: due terribili cadute, poi un super Alaphilippe

Gli organizzatori del Tour de France avevano disegnato la prima settimana del Tour de France 2021 su misura per Julian Alaphilippe e il francese nella prima tappa non ha tradito le attese. Ma prima dell’arrivo in salita a Landerneau, in Bretagna, dopo 197,8 km con partenza da Brest, due terribili cadute hanno caratterizzato l’inizio della 108a edizione della Grande Boucle.

Prima, una signora che definire fuori dalla realtà è farle un complimento, ha esposto un cartello, giusto per farsi inquadrare, e il suddetto cartello è stato centrato dal gruppo che è rimasto coinvolto quasi per intero in questa terribile carambola e che è rimasto davanti ha aspettato coloro che erano rimasti staccati. Poi, a circa 8 km dal traguardo, una caduta all’interno del gruppo compatto ha coinvolto ancora una volta moltissimi corridori, tra i quali Chris Froome, che piano piano, pur malconcio, è riuscito a rialzarsi, e tra coloro che sono arrivati al traguardo in ritardo il tasmaniano Richie Porte, come quasi sempre gli accade colpito severamente dalla sfortuna, e Simon Yates.

A due chilometri dal traguardo infine è arrivato l’assolo di Alaphilippe che ha staccato tutti e ha preceduto di 8 secondi Michael Matthews e Primoz Roglic andando a indossare la prima maglia gialla. Nel gruppo dei migliori anche il trionfatore dell’anno scorso Tadej Pogacar, Geraint Thomas, Rigoberto Gran, Nairo Quintana, Vincenzo Nibali e Mathieu Van der Poel. Domani un altro arrivo su misura per Alaphilippe sul Mur de Bretagne: la prima settimana della corsa sarà il trampolino di lancio per il campione del mondo per riportare la vittoria nel Tour alla Francia dopo 36 anni di astinenza?

OMNISPORT | 26-06-2021 17:35