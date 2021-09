Al Vigorito si apre la 3a giornata di Serie B

Questa sera allo stadio Vigorito si apre la terza giornata di campionato di Serie B con Benevento-Lecce.

Dopo il sofferto successo sull’Alessandria della prima giornata il Benevento di Caserta è caduto per 1 a 0 al Tardini di Parma. Una sconfitta che fa male, giunta con un gol di Mihaila al 97° minuto dell’incontro. E pensare che i campani avevano iniziato molto bene l’incontro, sfiorando il gol prima con Calò e poi con Improta. Nella ripresa però è venuta fuori la maggior qualità del Parma, e per il Benevento è arrivata la prima sconfitta della stagione.

Cercava il riscatto anche il Lecce dopo la pesante sconfitta di Cremona all’esordio, ma al Via del Mare con il Como è arrivato solamente un pareggio con una rete per parte. I padroni di casa si sono portati in vantaggio con un rigore di Coda, al primo gol in campionato, raggiunti subito dal pareggio di Cerri, anche lui alla prima marcatura in campionato.

A Benevento non sarà facile, i salentini hanno sì iniziato la stagione vincendo in Coppa Italia contro il Parma, ma le ultime due uscite non sono state affatto soddisfacenti. Anche se occorre sottolineare che la scorsa stagione la trasferta ha sorriso ai giallorossi molto di più rispetto alle mura amiche, con ben 10 successi dei 16 totali e una differenza reti di + 13.

Baroni ritrova Rodriguez dopo la squalifica, e fa i conti con l’assenza del solo Dermaku, oltre alle solite mancate convocazioni di Felici, Pisacane e Benzar.

Nel Benevento invece, prima convocazione per Brignola, assenti Pastina e Lapadula (impegnato con il Perù nella nottata di oggi).

PROBABILI FORMAZIONI

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Foulon; Ionita, Calò, Acampora; Elia, Moncini, Improta.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Gendrey, Tuia, Lucioni, Gallo; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano.

OMNISPORT | 10-09-2021 10:34