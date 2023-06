Alberto Aquilani nuovo allenatore del Pisa

Con la Fiorentina Primavera, l'ex Roma ha conquistato 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe di categoria, oltre al titolo di Miglior Allenatore del Campionato ai “Primavera Best Awards 2023”

29-06-2023 20:52

Al termine della stagione ormai passata in archivio era stato accreditato come possibile successore di Vincenzo Italiano sulla panchina della prima squadra della Fiorentina. Questo, nell’ipotesi in cui l’ex Spezia fosse diventato il nuovo tecnico del Napoli. E invece Italiano è rimasto alla Viola e Alberto Aquilani, classe 1984, guiderà per la prima volta una prima squadra in Serie B, precisamente al Pisa, voglioso di tornare a essere competitivo nelle zone nobili del campionato cadetto per ritrovare quella A che manca da tanto, troppo tempo. Così, dopo il comunicato d’addio della società viola, ecco quello di “benvenuto” da parte di quella nerazzurra:

“Il Pisa Sporting Club comunica di aver affidato l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima squadra ad Alberto Aquilani. Dopo aver chiuso una prestigiosa carriera da calciatore che lo ha portato a vestire per 38 volte la maglia Azzurra e tra le altre, le maglie di Roma, Liverpool, Milan e Juventus, Alberto Aquilani ha subito intrapreso quella da allenatore. Il suo percorso da tecnico si è sviluppato nella Fiorentina; inizialmente sulla panchina dell’Under 18, quindi in qualità di collaboratore tecnico di Beppe Iachini nello staff della Prima squadra e infine come Tecnico della formazione Primavera. In tre stagioni Alberto Aquilani, classe 1984, ha conquistato 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe di categoria, oltre al titolo di Miglior Allenatore del Campionato ai “Primavera Best Awards 2023”; la sua Fiorentina, nella stagione appena conclusa, ha sfiorato anche lo Scudetto sconfitta dal Lecce in finale dopo i tempi supplementari. Il nuovo Tecnico del Pisa Sporting sarà presentato ufficialmente alla stampa lunedì 10 luglio 2023”.