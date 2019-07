AlbinoLeffe, la campagna abbonamenti è seriale

Serie C e serie tv, un connubio che a molti potrebbe dire ben poco. Non a tutti però, di certo non ai tifosi dell'AlbinoLeffe, che questa mattina si sono svegliati con un post social sui profili ufficiali

della propria squadra del cuore molto originale. Il tutto in concomitanza con la messa in onda – alle ore 9.00 – dell' attesissima terza stagione de La Casa de Papel (titolo italiano La Casa di Carta),

senza ombra di dubbio tra gli show Netflix più acclamati al mondo.

Ebbene, prendendo spunto dalle locandine che in questi mesi hanno tempestato le bacheche degli amanti della serie spagnola, la società seriana ha colto l'occasione per far partire il conto alla

rovescia verso l'annuncio dei prezzi relativi alla Campagna Abbonamenti per la Stagione 2019/2020, fissato per il prossimo 29 luglio. Come? Sostituendo il volto di uno dei protagonisti

della serie con quello del proprio capitano, Fabio Gavazzi, e utilizzando la parola “Gorgonzola” – città che ospiterà le gare interne dell'AlbinoLeffe nella stagione ventura – al posto dei ben più noti

nickname dei personaggi dello show quali Berlino, Tokyo, Rio e Nairobi, solo per citarne alcuni.

Non sappiamo se la trovata porterà molta più gente allo stadio a seguire l'AlbinoLeffe – che quest'anno è stata inserita nel Girone A insieme, tra le altre, al Monza di Berlusconi e alla Juventus

U23 –, di certo però avrà strappato un sorriso a più di qualcuno e creato nuove simpatie a tinte blucelesti, soprattutto tra gli appassionati de La Casa di Carta.



