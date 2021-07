Albon cerca squadra: "Ho due offerte"

Il pilota di riserva della Red Bull Alexander Albon cerca una squadra per la prossima stagione. Il thailandese non nega che l’esperienza da terzo pilota gli sia servita (“Sto avendo una visione diversa delle cose”) ma spera presto di tornare in pista da titolare.

“E’ mentalmente dura quando vai ai circuiti e non corri. Vuoi essere là fuori, vuoi guidare. In termini di età, non sono vecchio. Se stai più di un anno fuori, la macchina diventa difficile da guidare. Un anno di pausa è il massimo che puoi prenderti. L’auto si evolve così rapidamente, la tecnologia sta migliorando. Non ci sono molti posti disponibili tra i team. Per certi aspetti, faccio affidamento sul fatto che gli altri non facciano grandi prestazioni. È così il mercato dei piloti in F1. Sono stato fortunato quando ho avuto la mia occasione, con il trasferimento di Daniel Ricciardo che ha provocato un effetto-domino. Quest’anno c’è molto meno movimento. Se non posso correre in Red Bull, c’è un paio di squadre (Alfa Romeo e Williams ndr) con cui esistono delle possibilità”.

