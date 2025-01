Alcaraz, che attacco da Becker a lui al suo staff: “Dovrebbero pensare meno ai soldi”. E Carlos rinuncia alla Davis

Le tante esibizioni disputate da Alcaraz la passata stagione hanno portato Becker ad accusare il suo staff di pensare troppo ai soldi. Intanto Carlos rinuncia alla Coppa Davis

Nonostante quattro titoli stagionali tra cui due dello slam, il Carlos Alcaraz del 2024 non ha convinto tutti. Colpa degli alti e bassi che hanno contraddistinto la passata stagione dello spagnolo, capace di vincere tutti i match ufficiali disputati contro il quasi imbattibile Jannik Sinner, ma anche di brutti scivoloni, come quello al secondo turno degli US Open contro Botic van de Zandschulp.

Proprio gli improvvisi cali di Alcaraz sono stati uno degli argomenti trattati da Boris Becker nella prima puntata del podcast Becker Petkovic da lui condotto insieme alla ex n°9 WTA Andrea Petkovic. Secondo il sei volte campione slam una delle ragioni di questi risultati altalenanti sarebbe dovuta a una calendario mal programmato e alle troppe esibizioni, che hanno portato l’ex n°1 tedesco a consigliare allo staff dello spagnolo di “pensare meno ai soldi”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Becker attacca il calendario di Alcaraz

Al netto degli scontri diretti, tutti vinti dallo spagnolo, la rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz l’anno scorso ha visto prevalere in maniera netta l’altoatesino, più vincente e costante per tutta la stagione. Merito anche di una programmazione ai limiti della perfezione, con scelte ponderate per ogni torneo in cui si decideva di partecipare e un occhio di riguardo al fisico e alle condizioni del giocatore in modo da non stressarlo né dal punto di vista mentale, né da quello della salute, a costo anche di fare rinunce pesanti.

Quella di Alcaraz di programmazione non ha invece convinto tutti, compreso Boris Becker: “Ha avuto un pessimo calendario nel 2024, perché ha disputato troppi tornei. Carlos è un divo in campo, in senso positivo, un vero artista. Ma dovrebbe giocare qualche torneo in meno, non in più, anche per se no si rischia di vedere in campo un Alcaraz nella media. E questo potrà far piacere a qualche suo rivale, ma noi appassionati lo vogliamo sempre al 100%”.

Becker: “Devono pensare meno ai soldi”

A finire sotto accusa sono soprattutto le tante esibizioni a cui Alcaraz ha preso parte, a partire dal Netflix Slam di marzo, passando per la Laver Cup di settembre e il Sim Kings Slam di ottobre, fino alla Garden Cup di dicembre, che hanno portato Becker ad accusare lo staff di Carlos di pensare troppo ai soldi:

“Sono consapevole che Juan Carlos Ferrero sia uno dei migliori allenatori del mondo, ma lui e l’agente devono proteggere di più Alcaraz. Il suo staff deve guardare meno ai soldi e più ai titoli e alla classifica mondiale. Certo, riceve somme a sette cifre per le esibizioni, ma proteggerlo significa essere consapevoli che comunque di soldi a casa se ne porterà tanti nei prossimi anni, non c’è bisogno di guadagnare tutto in due anni”.

Il 2025 di Alcaraz si apre con un’esibizione e la rinuncia alla Davis

Proprio a proposito di programmazione, Alcaraz ha apportato dei cambiamenti importanti nel 2025 rispetto al 2024. Lo spagnolo infatti dovrebbe seguire un calendario più simile a quello di Sinner anche per provare a togliergli punti preziosi per il ranking. Come Jannik infatti Carlos debutterà ufficialmente nella nuova stagione agli Australian Open, prendendo parte solamente all’evento di esibizione benefico che anticipa l’Happy Slam, lo stesso nel quale l’altoatesino ha esordito oggi battendo Alexei Popyrin.

Intanto è stato reso noto che Carlos non rappresenterà la Spagna nel primo turno di Coppa Davis in programma a febbraio contro la Svizzera. A dare la notizia è stata la federazione spagnola nella comunicazione dei convocati, i quali saranno Pedro Martinez, Roberto Carballes Baena, Alejandro Davidovich Fokina e Pablo Carreno Busta.