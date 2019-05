Aldo Serena demolisce Spalletti dopo il successo sul Chievo

Ha vinto giocando male ma ha vinto. Può bastare per essere soddisfatti se tifi Inter? Il successo sul Chievo già retrocesso avvicina i nerazzurri alla Champions League che ormai è a un passo ma restano le perplessità sul gioco e sulla fluidità della manvora. Tra i primi ad essere scontenti c’è Aldo Serena. L’ex bomber nerazzurro, oggi opinionista televisivo, sui social demolisce Spalletti criticando la mancanza di alternative sui calci da fermo.

L’ACCUSA – Serena scrive su twitter: “I 10 calci d’angolo buttati nel mezzo con la sola variante di calciare ad uscire od a rientrare.Avere qualche opportunità diversa con 3/4 schemi no? Con a disposizione Icardi, Miranda, Vecino e sopratutto Skriniar da valorizzare”.

LE REAZIONI – Tra il divertito e l’arrabbiato le reazioni dei follower: “Facevi la metà dei gol giocando con questi… abili crossatori” o anche: “La variante decisiva sarebbe Serena al centro dell’area”. C’è chi concede qualche alibi a questa Inter e a Spalletti (“Aldo, non vedo Brehme e Bianchi a crossare e nemmeno un certo Serena a staccare per l incornata… Ogni volta che ti leggo mentre guardo l’Inter mi viene la nostalgia”) ma sono pochi. Tanti invece i tifosi arrabbiati con il tecnico: “Infatti Skriniar ha potenziale anche in attacco.E bisogna sfruttare pure i cross di Cedric che è normodotato” o anche: “Si vede che non preparano i calci d’angolo in allenamento o li preparano male” e infine: “E chi glieli dovrebbe creare gli schemi….Spalletti???”.

