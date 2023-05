L’ex numero 10 dell’Atalanta alla Gazzetta dello Sport: “Galliani? Quando sono passato dall’Atalanta al Siviglia si è arrabbiato, diceva che gli avevo promesso che sarei andato al Monza”

26-05-2023 11:13

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Alejandro Gomez – in arte Il Papu – ha parlato del suo futuro ed ha parlato del possibile ritorno in Italia, in Serie A, con la maglietta del Monza. Alla Gazzetta, parlando di un possibile approdo nella squadra brianzola, ha dichiarato: “Si, perché sono amico di Galliani, ci vediamo a Ibiza. Quando sono passato dall’Atalanta al Siviglia si è arrabbiato, diceva che gli avevo promesso che sarei andato al Monza. Ma erano in B! Certo, Monza è vicina a Bergamo dove ho radici, famiglia e business”.

Prosegue poi l’ex numero 10 dell’Atalanta: “E poi non sono mai andato a vedere il Gran Premio! Scherzi a parte, io ho un altro anno di contratto e voglio restare qui a Siviglia”.