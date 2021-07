Alena Seredova non cambia posizione: no a Ilaria D'Amico e Buffon

Nessun tentennamento: Alena Seredova non intende rivedere le sue posizioni, almeno per quanto attiene alla gestione familiare e all’equilibrio, conquistato anche con una indubbia fatica, con l’ex marito Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus in procinto di riprendere le redini di una carriera che lo condurrà a un futuro al Parma. Per Alena, invece, la sua serenità riconquistata è una certezza edificata grazie all’incontro, dopo le traversie personali scaturite dall’abbandono e dalla separazione da Buffon, con il manager Alessandro Nasi, cugino di Andrea Agnelli e John Elkann e assai stimato da quest’ultimo, tanto da valutare per lui l’incarico delicato di condurre la Juventus verso un nuovo corso.

Il no di Alena Seredova: il messaggio a Ilaria D’Amico e Buffon

Durante una delle consuete dirette su Instagram, la modella e attrice di origine ceca ha voluto ribadire la sua estraneità ai modelli di famiglia allargata, nel pieno della conferma di quanto già espresso in passato sul rapporto con l’ex marito e la sua nuova compagna, la giornalista Ilaria D’Amico dalla quale ha avuto il figlio, Leopoldo Mattia.

Alena, infatti, ha di nuovo confermato la sua estraneità rispondendo alla sua fan con un secco “no” come avvenuto – sebbene ricorrendo a parole distinte – in una precedente diretta: nulla di nuovo, rispetto ai tempi in cui la Seredova palesò come e quanto dolorosa fosse stata la scoperta della relazione tra Buffon e la D’Amico e come la scelta di separarsi fosse da imputare soprattutto a questo avvenimento.

Il presente di Alena Seredova: i figli e Alessandro Nasi

Certo, va aggiunto, che oggi la sua serenità è determinata anche da una relazione soddisfacente e appagante, come ribadisce spesso, che le ha donato la felicità di una nuova maternità a 42 anni: la nascita di Vivienne Charlotte è stata meravigliosa e straordinaria e ha suggellato l’unione con Nasi anche in questa difficile pandemia che ha colpito la stessa Alena.

Certo è che i rapporti tra ex, più distesi per ricostruire un nuovo status da genitori separati per via dei figli Louis Thomas e David Lee, non hanno mai implicato che tra la Seredova e la D’Amico vi instaurasse una qualche forma di relazione anche se solo formale. Soprattutto da parte di Alena è parsa netta la volontà di percorrere strade parallele e ciò viene ribadito ad ogni occasione, per non negare quel passato doloroso e complicato con cui ha dovuto misurarsi.

VIRGILIO SPORT | 19-07-2021 11:28