La confessione di Alena Seredova sull'ex Buffon e Ilaria D'Amico

Di Alena Seredova, della sua vita e del suo presente, conosciamo la serenità conquistata grazie alla ricerca di un equilibrio che – dopo il tradimento e la separazione di Gianluigi Buffon – la modella e attrice ha edificato grazie a una lunga elaborazione. E che le ha consentito, rinvigorita, di aprirsi a Alessandro nasi, suo attuale compagno, e padre di sua figlia Vivienne Charlotte. Ma anche se la relazione con l’ex Juve oggi al Parma appartiene a una Alena differente, quanto affrontato in quei giorni non è stato cancellato dal poi.

Non lo ha mai negato e non lo fa neanche adesso, quando le viene chiesto della sua vita privata, anche se a interpellarla sono i suoi followers che la seguono con affetto e attenzione su Instagram. Proprio in una delle sue consuete dirette Alena Seredova ha ribadito quanto sia evidente, tangibile la distanza dal nucleo che Buffon ha costituito con la giornalista e conduttrice televisiva Ilaria D’Amico, dalla quale ha avuto il figlio Leopoldo Mattia.

Alena è stata molto chiara sull’argomento:

“Famiglia allargata? È proprio contro la mia natura e penso che non bisogna costringersi a pensarla diversamente – ha ribadito, come in altre circostanze simili -. Lo so, sono dura”.

Una posizione che per Alena significa non avere rapporti con l’ex marito, ma costruirli da una distanza che non permetta sovrapposizioni, feste familiari condivise e confusione di ruoli e parti. E anche non intessere alcun rapporto con la nuova compagna di Buffon.

In precedenza, attraverso interviste e dirette Instagram, Alena Seredova ha ricostruito il lutto dell’abbandono, vissuto con sconforto e un profondo senso di sconforto che ha superato per i suoi figli David Lee e Louis Thomas e grazie anche al supporto del suo amore per gli animali, del suo cane, compagno vicino nella solitudine della serate successive alla separazione:

“Chi mi ha detto della loro relazione? – aveva confessato di recente -. L’ho sentito alla radio. Ma non sono stata l’ultima a saperlo. Dopo di me, l’ha saputo mio padre. Sono stata la penultima… Bisogna essere precisi”.

Oggi la modella di origine ceca ha accanto a sé Alessandro Nasi, manager della famiglia Agnelli impegnato in Exor nonché uomo di fiducia del cugino John Elkann, il quale pare avesse manifestato l’intenzione di affidare proprio a lui la rifondazione della Juventus, dopo la deludente gestione dell’ultima stagione. Una stagione che, per lei e la sua famiglia, è stata segnata dal Covid e da una serenità ricostruita con fermezza e una volontà ferrea.

