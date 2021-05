Alena Seredova e Alessandro Nasi un anno dopo, con Vivienne

Le vicende umane e pubbliche di Alena Seredova, in questo lungo anno segnato dalla pandemia, sono fluite in una timeline di emozioni altalenanti e dirompenti, senza trascurare gli effetti più imprevedibili di questi mesi nel quali la modella e compagna del manager Alessandro Nasi ha conquistato, di nuovo, serenità. Con la nascita di Vivienne Charlotte, avvenuta un anno fa quando l’Italia era appena pronta a uscire dal lockdown, Alena ha ribadito la sua voglia incessante di scelte edificate sulla semplicità, sulla genuinità, che hanno contrassegnato fin da principio la sua relazione – estremamente riservata – con Nasi.

La storia tra Alena Seredova e Alessandro Nasi e la nascita di Vivienne Charlotte

Figura di spicco di Exor e della Comau, cresciuto in una più delle più note famiglie della Torino industriale e legata alla dinastia Agnelli: figlio di Andrea Nasi e di Daniela Remmert è accanto ad Alena dal 2015 e con lei ha maturato il desiderio di avere una figlia, cercata e voluta incessantemente come la stessa modella e attrice ha palesato in numerose interviste, durante la gravidanza.

Il compleanno di Viviene Charlotte è coinciso con il pieno consolidamento dei loro legami familiari: nelle immagini della festa per il primo compleanno della bambina, che la Seredova ha condiviso sui social ha manifestato l’eccezionale semplicità del loro stile di vita.

Festa in famiglia ma ristretta per Vivienne Charlotte

Presenti, come sempre, i due fratelli maggiori della festeggiata: Louis Thomas e Davide Lee, figli di Alena Seredova e di Gianluigi Buffon, portiere della Juventus in procinto di intraprendere un nuovo percorso magari al Monza, alla corte di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.

Come immagine di questo evento così importante e significativo, Alena ha scelto una foto che la ritrae su Instagram con Vivienne Charlotte in bianco e nero. Per lei, però, nel giardino della loro dimora torinese è stato allestito quanto di più allegro e divertente: addobbi, palloncini, una torta magnifica, ma senza alcun eccesso. Nella spontaneità che ha dipinto in questi anni Alena, compaiono solo le persone a loro più vicine comprese le zie e la nonna Daniela, le cuginette e quei cari che finalmente possono ritrovarsi dopo un anno senza abbracci.

VIRGILIO SPORT | 21-05-2021 15:52