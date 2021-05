Galliani vuole affidare la porta del Monza a Buffon

90 minuti alla fine del campionato, ma anche ultimi 90 minuti di carriera con la maglia bianconera per Gigi Buffon.

La gara del Dall’Ara di domenica sera sarà infatti l’ultima per il portiere della Juventus che come già annunciato qualche settimana fa, lascerà definitivamente i bianconeri. Dopo il trionfo in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, Gianluigi Buffon, aveva annunciato di aver ricevuto un’offerta stimolante da un dirigente definito “folle” proprio dal numero 77 bianconero.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ questa offerta sarebbe arrivata dal Monza e il mittente sarebbe nientemeno che Adriano Galliani. Proprio ieri sera i brianzoli hanno visto svanire le loro speranze di promozione in A,nonostante la vittoria per 2-0 sul Cittadella. Da qui la suggestione della dirigenza biancorossa di riprovarci subito l’anno prossimo, magari con un campione del mondo tra i pali a portare esperienza e quel pizzico di follia per riprovare la scalata alla Serie A.

OMNISPORT | 21-05-2021 11:51