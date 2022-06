Alessandria: Di Masi pronto a cedere il 100% del club

01-06-2022 14:36

Dopo la retrocessione in serie C, il patron Luca Di Masi è pronto a passare la mano.

L’Alessandria non è riuscita nell’intento di salvarsi e con 34 punti è nuovamente scivolata in terza serie. L’idea del presidente è quella di trovare possibili acquirenti e di lasciare il club in buone mani.

A confermarlo, lo stesso numero uno dei grigi nella conferenza stampa mattutina, ripresa da tuttoc.com: “Ho vissuto dieci anni impensabili, ho provato grandi emozioni e spero di averne date altrettante anche a tutti i tifosi. Per la prima volta quest’anno, finendo il campionato, mi sono detto che era il momento di trovare dei possibili acquirenti e il silenzio di queste settimane è servito proprio a questo.

Ammetto che ci sono un paio di trattative aperte, nulla di serio, ma si tratta di persone serie che potrebbero mandare avanti il club come e meglio del sottoscritto. Io rimango solo se l’Alessandria è mia al 100%, altrimenti vendo tutto. Se dovessi lasciare, venderei una società sana. Mi sarebbe piaciuto fare un altro anno in B, se dovessero esserci spiragli per la riammissione, noi saremo pronti “.