Alessandria in Serie B: Padova battuto ai rigori

L’Alessandria ha conquistato la Serie B contro il Padova ai calci di rigore dopo un’assenza lunga 46 anni. Dopo una battaglia durata 120′ e terminata 0-0, i primi 8 penalty sono stai impeccabili da entrambe le parti, poi è arrivato l’errore di Gasbarro e il successivo gol di Rubin che ha mandato i grigi in nella serie cadetta.

Incontenibile la gioia del tecnico Longo: “E’ una grande emozione, abbiamo fatto qualcosa di incredibile, sono arrivato qua per portare avanti un progetto a lunga durata, festeggiamo qualcosa di straordinario, questi tifosi meritano tanto, hanno fatto tanti sacrifici in questi anni. E’ una squadra che ha saputo trasformarsi, attingere a risorse che non sapeva di avere, è davvero qualcosa di speciale. Dopo la sconfitta di Piacenza abbiamo capito che potevamo arrivare fin qui”.

OMNISPORT | 17-06-2021 22:03