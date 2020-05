Alessandro Matri lascia il calcio: la verità di Federica Nargi

Alessandro Matri ha deciso di chiudere un capitolo importante della sua vita: a 35 anni, l’attaccante ha maturato la convinzione che sia giunto il momento, per lui, di concludere la sua carriera da giocatore. Con una lunga lettera in cui ringrazia, Matri ha comunicato la sua riflessione su Instagram: “Ora spazio ad altri progetti”.

Alessandro Matri dice addio al calcio

“Difficile descrivere le mie emozioni in questo periodo di isolamento, che per me era anche una pausa in attesa di trovare una squadra. Amici, sorrisi, litigi, pensieri e paure, rancori e gioie, vittorie e sconfitte dei miei 18 anni di carriera mi giravano per la testa senza trovare pace. Ho vissuto un sogno, quello che speri da piccolo e si trasforma in realtà. E’ strano come la conclusione di questo turbine di riflessioni sia uscito dalla mia bocca senza che quasi me ne rendessi conto, ma era lì, ed aspettava solo il momento giusto”, ha scritto il centravanti.

“Voglio ringraziare tutti: i tifosi, le società di calcio, tutte le persone che mi hanno affiancato e voluto bene, i miei procuratori, in particolare al grande Tullio Tinti, i compagni e gli allenatori, che mi hanno fatto sentire la loro presenza durante il mio percorso professionale, e inondato di messaggi in questi due giorni”, ha voluto sottolineare Matri.

La dedica di Matri a Federica Nargi e alle loro figlie

Nel suo presente ci sono Federica Nargi, la sua compagna e madre delle sue due bambine. “Un grazie speciale a Federica, Sofia e Beatrice che mi riempiono la vita, e alla mia famiglia che mi sostiene sempre. Non so cosa mi aspetterà, ho tante idee, speranze e voglia di fare, ma un cosa è certa… non vi dimenticherò mai. Grazie!”, la sua dedica speciale.

Il post di Federica Nargi: parole emozionanti

Proprio l’ex velina ha desiderato evidenziare le caratteristiche umane di Alessandro e il costo che questa scelta ha avuto e avrà, per il giocatore. “Hai deciso di chiudere uno dei capitoli più importanti della tua vita fatto di sacrifici, dedizione, passione e soddisfazioni… Costellato da gioie e a volte dolori, ma in ogni caso sei riuscito ad uscirne sempre vittorioso grazie all’umiltà e all’onestà che ti contraddistinguono. Come cita una famosa canzone: ‘Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall’altruismo e dalla fantasia’”, sottolinea l’ex velina mora 30enne.

La showgirl e modella ha poi confermato il pieno appoggio al compagno e padre delle sue bambine: “E tutto questo lo hai dimostrato in questi anni, sul campo così come nella vita di tutti i giorni. Continuerai a dover affrontare nuove sfide e sono certa che le soddisfazioni saranno ancora tante… Ora si apre un nuovo capitolo, ed io, Sofia e Beatrice saremo qui a sostenerti per scrivere ancora altre pagine meravigliose… In bocca al lupo amore mio, qualunque sia la tua prossima sfida, so che la vincerai…”.

VIRGILIO SPORT | 11-05-2020 16:25