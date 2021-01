Alessandro Nesta non si capacita per la sconfitta

Sesta sconfitta in campionato per il Frosinone, che cade ad Empoli e si allontana dalle prime posizioni.

Alessandro Nesta commenta la gara del “Castellani”: “Abbiamo giocato molto bene, creando tantissimo, ma abbiamo rischiato di più rispetto a quanto ci succede con l’altro modulo. Dobbiamo lavorare molto per cercare di contenere quelle situazioni che a cinque potevano essere lette più facilmente da noi. Raccontare questa partita e il risultato finale si fa un po’ fatica ma dobbiamo raggiungere rapidamente l’equilibrio tra i due assetti tattici. Con il 3-5-2 tiravamo di più in porta e prendevamo pochissimi gol, con questo modulo siamo più offensivi ma rischiamo maggiormente”.



Il tecnico dei ciociari spiega poi la scelta di sostituire Novakovich: “Volevamo cambiare la figura che avevamo in campo perché per me l’attaccante là davanti poteva metterli in difficoltà. Oggi abbiamo concesso poco, come allora quando abbiamo avuto tante occasioni senza fare gol. Dobbiamo essere più cattivi sotto porta, crederci di più”.

