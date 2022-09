Alex Marquez: "Chi se la prende con Marc è un fanatico"

21-09-2022 22:18

Il centauro della Honda Alex Marquez ad As ha difeso a spada tratta il fratello Marc dopo il caotico primo giro del Gran Premio di Aragon: “Quelli che pensano male di Marc non sono tifosi delle moto, sono fanatici di un pilota e qualunque cosa succede si scagliano contro gli altri. Questa gente non ama il motociclismo”.

Sugli incidenti di Quartararo e Nakagami, Marquez jr ha questa spiegazione: “Il primo incidente, che ha scatenato tutto, credo sia stato generato da Bastianini che è andato largo e Marc si è spaventato e ha cercato di evitarlo. Quartararo voleva passarlo e non ha notato l’esitazione di Marc e hanno avuto un contatto, come può succedere al primo giro. Nel secondo incidente, Marc aveva un pezzo di carena di Fabio nella ruota posteriore e quando ha inserito l’holeshot, la moto è andata verso Nakagami. Sono cose che possono succedere”.