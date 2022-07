Alex Rins trova l’accordo con il Team LCR Honda

19-07-2022 11:33

L’intricato puzzle della griglia MotoGP 2023 continua a prendere forma e quest’oggi è arrivato l’annuncio ufficiale di una notizia che era nell’aria ormai da diverse settimane. Alex Rins (rimasto di fatto senza una moto per il 2023 dopo l’addio di Suzuki al Motomondiale) ha trovato infatti un accordo con il Team LCR Honda per le prossime due stagioni.

Dopo sei stagioni trascorse con la scuderia giapponese, il 26 enne, per la prima volta nella sua carriera cambierà moto e si aprresta a vivere una nuova esperienza professionale.

“Sono ovviamente molto contento di entrare a far parte dell’LCR Honda Team. Il fatto di cambiare team e moto per la prima volta in carriera rappresenta una sfida, ma io sono pronto a dare il massimo. La fiducia di Lucio e di Honda è stata fondamentale per me per decidere di accettare questa nuova sfida con questa casa. Ringrazio tutti loro per questa opportunità”.

Queste le parole di Alex Rins dopo la firma sul contratto a cui fanno eco quelle di Lucio Cecchinello: “Sono contento che Alex Rins sia un pilota LCR Honda Castrol nel 2023. Abbiamo appena finalizzato il contratto con le tre parti coinvolte e siamo lieti di annunciarlo. Rins ha molta esperienza, è veloce ed è salito regolarmente sul podio. Con la sua esperienza e conoscenza, può aiutare i tecnici nello sviluppo”.