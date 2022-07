Alfa Romeo in F1 anche nel 2023

29-07-2022 16:23

L’Alfa Romeo proseguirà la sua avventura in Formula 1 nel 2023. Lo ha confermato alla Gazzetta dello Sport Jean Philippe Imparato, amministratore delegato del leggendario marchio automobilistico italiano ora di proprietà del Gruppo Stellantis.

”La Formula 1 è legata al dna di Alfa Romeo, alla nostra storia e alla ricerca di eccellenza, ma tutti gli anni a luglio facciamo il punto. Oggi abbiamo firmato la lettera di rinnovo della partnership con Sauber per il 2023 – ha detto Imparato – Ripartiamo con Sauber per un’avventura comune, riceveranno la nostra lettera domani. Un giorno potremmo anche lasciare il mondo della Formula 1 ma non ora”.

La partnership Alfa-Sauber dura dal 2018 e dal 2019 si è riportato il nome Alfa Romeo, anziché Sauber, su una vettura di Formula 1 dopo un’assenza di 34 anni.