All’estero incantati dal Napoli, la prodezza diventa virale

21-01-2022 11:03

Il Napoli che ha vinto a Bologna non ha solo conquistato tre punti importanti nella corsa alla qualificazione alla Champions League, ma anche dimostrato che, recuperando alcuni effettivi, la squadra di Luciano Spalletti è in grado di giocare un bel calcio, tra i migliori della serie A.

L’omaggio di ESPN al Napoli

Un riconoscimento alla qualità del Napoli è arrivato anche dall’estero: l’emittente americana ESPN ha infatti pubblicato sui propri canali social l’azione che ha portato al 2-0 di Hirving Lozano contro il Bologna.

Un esempio magnifico di uscita dal basso e conseguente attacco alla trequarti avversaria da parte degli azzurri, con scambi veloci, quasi tutti di prima, e 7 giocatori coinvolti nella manovra, dal colpo di testa a liberare la propria area di rigore di Amir Rrhamani al tocco decisivo di Lozano alle spalle di Skorupski. Il video ha ricevuto un enorme successo e con migliaia di condivisioni s’è trasformato in un contenuto virale.

Un video diventato virale

“Un po’ di calcio totale dal Napoli”, ha scritto ESPN per presentare il video dell’azione degli azzurri, diventato rapidamente virale sul web. “Che golazo”, scrive su Twitter dal Messico Cabecita. “Questo è il modo in cui i tifosi del Barcellona vorrebbero che giocasse la loro squadra”, aggiunge dalla Spagna Ehsan. “Che spettacolo – gli fa eco DTB – Se lo vedesse Xavi (tecnico del Barça, ndr) potrebbe impazzire”.

“Questa rete è stupenda. Amo i gol di squadra con un’azione fluida come questo”, aggiunge David dall’Inghilterra. “Alla fine mi aspettavo che Lozano la mettesse in porta di prima, ma con quel tocco in più per ingannare il portiere è ancora meglio”, scrive Antony dagli Usa. “Questo sì che è calcio, grazie Napoli!”, la chiosa di JayRod.

SPORTEVAI