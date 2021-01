All'Athletic Bilbao la Supercoppa spagnola, Messi espulso

Una notte amara, come già se ne sono viste in questa prima metà di stagione. Il Barcellona perde la Supercoppa di Spagna ai supplementari, Lionel Messi perde la testa facendosi cacciare per un pugno nella finale cont l’Athletic Bilbao.

I baschi alzano il trofeo imponendosi 3-2, ma a prendersi le prime pagine – oltre all’ennesimo passaggio a vuoto della squadra di Koeman – è il rosso diretto rifilato dall’arbitro al fuoriclasse argentino dopo consulto con la VAR.

Al minuto 121, Messi cerca di divincolarsi dalla marcatura di un avversario a palla lontana usando le maniere forti: il direttore di gara, dopo aver rivisto il replay nello schermo posizionato a bordo campo, espelle la ‘Pulce’.

Un epilogo ‘horror’ già anticipato dal 2-2 dell’Athletic al 90′ con Villalibre (le altre firme sui tempi regolamentari erano state di Griezmann – doppietta – e De Marcos), che ha allungato il match ai supplementari: giustiziere del Barça Inaki Williams, che regala il trofeo alla squadra di Bilbao e lascia i catalani in un mare di sconforto e interrogativi.

OMNISPORT | 18-01-2021 00:18