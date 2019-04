Allegri frustrato dalle critiche: il retroscena dell'epico scontro in tv

L'epico scontro in diretta tv a Sky nel dopo gara di Inter-Juventus tra Massimiliano Allegri eDaniele Adani ha fatto più rumore della partita stessa. La tensione si è alzata dopo che il tecnico bianconero ha spiegato le difficoltà dei campioni d'Italia nel primo tempo della partita di San Siro, tornando sull'eterna diatriba tra il bel gioco e il "risultatismo" e la discussa eliminazione con l'Ajax: "In Champions abbiamo subito quattro ripartenze, non il gioco degli olandesi e questo ha fatto sembrare che loro abbiano fatto una grande partita. Un po’ come è successo con l’Inter. Ho avuto poche volte Douglas Costa, così come Cuadrado, Dybala prima parte bene poi ha avuto difficoltà. Fui criticato al Milan quando misi tre mediani, che mi hanno fatto vincere lo scudetto. E' facile giocare bene, poi però bisogna anche vincere. Fare l’allenatore non vuol dire fare gli schemi tattici. Al giorno d’oggi stanno diventando tutti teorici. Io sono un pratico".

Da qui la risposta di Adani ("No, tu sei un teorico e sono i tuoi giocatori ad essere pratici"), che ha scatenato il mister livornese: "Tu sarai un teorico perché ti metti a leggere i libri sul calcio, ma alla fine non sai nulla di calcio. Sei lì dietro e non sai nulla perché non hai mai allenato. Quindi adesso parlo io e tu stai zitto. Io sono un allenatore che ha vinto sei scudetti e ora parlo io".

L'ultima replica di Adani ("Stai zitto lo dici a tuo fratello. Parliamo delle teorie del basket, allora visto che i grandi giocatori fanno la differenza: perché Le Bron non è andato ai play off?") ha spinto Allegria togliersi l'auricolare ed andarsene. Adani ha chiuso così: "Non si fa così, noi vogliamo dare spazio e voce ai protagonisti, per spiegare e confrontarsi. Questo atteggiamento di prendere andare via, togliersi l'auricolare. Chiedo: che rispetto c'è anche per gli stessi tifosi della Juventus?".

Sui social è scoppiato il prevedibile putiferio, e i tifosi si sono divisi. Non è la prima volta che Adani critica aspramente l'allenatore juventino: dopo la gara contro l'Ajax, l'opinionista Sky aveva così commentato l'eliminazione dei bianconeri. "Non puoi parlare dei giocatori infortunati in un confronto con l’Ajax. Hai fatto tre tiri in 180 minuti. Quest’anno la Juventus in Champions League ha perso 4 partite sulle 10 disputate. Vi chiedo, la Juventus in queste partite si è meritata Cristiano Ronaldo?".

SPORTAL.IT | 28-04-2019 08:59