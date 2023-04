Allegri, insulti ai dirigenti Inter e invito alla Juventus: sbattiamoli fuori dalla Champions 

Dopo il fischio finale il tecnico ha rivolto offese a Baccin e Marotta nel sottopassaggio degli spogliatoi: un nuovo episodio di nervosismo dopo quello di domenica con la panchina del Napoli

Dopo gli sfottò alla panchina del Napoli, gli insulti ai dirigenti dell’Inter. È un Massimiliano Allegri che pare sull’orlo della crisi di nervi quello degli ultimi giorni, almeno a giudicare da quanto accaduto dopo la sconfitta della Juventus nella semifinale di Coppa Italia di ieri al Meazza. Al fischio finale, nel sottopassaggio che conduce negli spogliatoi, il tecnico bianconero ha lanciato offese verso i dirigenti avversari, per poi prendersela con la sua squadra e spronarla ad arrivare davanti all’Inter in campionato per tenerla fuori dalla prossima Champions League.

Juventus, gli insulti di Allegri ai dirigenti dell’Inter

Nella conferenza stampa post gara Massimiliano Allegri s’è presentato piuttosto calmo, nonostante la sconfitta della sua Juventus e l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia ad opera dell’Inter. Il suo stato d’animo, però, era totalmente diverso pochi minuti prima, al momento del fischio finale. Secondo quanto svelato dalla Gazzetta dello Sport, al rientro negli spogliatoi dopo il 90’ il tecnico bianconero ha pesantemente insultato Dario Baccin, dirigente dell’Inter con cui c’erano stati alcuni screzi al termine della gara di andata.

Successivamente Allegri se l’è presa anche con Beppe Marotta, a.d. nerazzurro con cui ha lavorato alla Juve e con il quale vanta un ottimo rapporto. “Siete delle m… ma tanto arrivate sesti”: queste le parole che Allegri avrebbe pronunciato nei confronti dei dirigenti interisti, prima di entrare nel suo spogliatoio e prendersela con i suoi giocatori.

La richiesta di Allegri alla Juventus

Dopo aver rimproverato la Juventus per la brutta prestazione offerta al Meazza, Allegri ha rivolto ai bianconeri una richiesta: “Dobbiamo arrivare davanti a loro in campionato, non dobbiamo mandarli in Champions League”, le parole che avrebbe pronunciato riferendosi ancora all’Inter. Nel tunnel degli spogliatoi di San Siro dovrebbero essere stati presenti anche gli ispettori della Procura Figc: se così fosse, Allegri potrebbe incorrere in una squalifica.

Juventus, Allegri nervoso: il precedente col Napoli

A dispetto della calma mostrata nei post-gara, davanti a telecamere e giornalisti, Allegri ha dato prova di grande nervosismo negli ultimi giorni. Già domenica sera, al termine della partita all’Allianz Stadium contro il Napoli – la terza sconfitta consecutiva in campionato per i bianconeri – il tecnico si era lasciato andare a un comportamento censurabile, deridendo la panchina partenopea: “Avete vinto uno scudetto…”, le parole pronunciate da Allegri, volte a sminuire la vittoria in campionato della squadra di Spalletti e catturate da un video divenuto rapidamente virale sul web. Ieri sera, poi, i fatti del Meazza. Due episodi piuttosto lontani da quello che lo stile Juve imporrebbe ai tesserati bianconeri.