Juve, un video incastra Allegri: lo sfottò a Spalletti e al Napoli fa discutere

Le scorie di Juventus-Napoli non sembrano voler finire: ora spunta un video in cui si vede Allegri tirare una frecciatina beffarda a Spalletti e il suo staff. Le reazioni social

25-04-2023 20:38

Giornalista pubblicista, già collaboratore per eventi sportivi internazionali nel campo del motorsport. Laureato in Teoria e Tecniche dell'Informazione, Master in Management dello Sport

Juventus-Napoli è stata una partita al calor bianco che ha generato dei riverberi polemici che, per ora, non si apprestano a terminare. Sono passate pressoché 48 ore dal triplice fischio, i bianconeri sono ormai proiettati verso la sfida decisiva in Coppa Italia che si terrà domani contro l’Inter e i partenopei ad organizzare al meglio la festa scudetto, eppure spuntano ancora dei dettagli che gettano ulteriore benzina sul fuoco delle inestinguibili polemiche.

Juve-Napoli a nervi tesissimi

Contestualizziamo i fatti: la partita ha generato dei nervosismi in casa Juve al di là della sconfitta per 0-1: casus belli l’arbitraggio di Michael Fabbri, con il gol di Di Maria (quasi sul filo di lana) annullato dal VAR a spiccare nei cahiers de doléances bianconeri. Seguirà poi la rete di Raspadori che archivierà il match con il successo del Napoli.

Il tecnico Massimiliano Allegri ha concluso così la sua serata con i nervi a fior di pelle, lasciando il campo dell’Allianz Stadium stizzito. Pochi minuti prima, al gol dei partenopei, aveva beffardamente lasciato la panchina per dirigersi negli spogliatoi, proferendo un sarcastico “ciao vado via”, indispettito dalla piega degli eventi e dall’arbitraggio (c’è da mettere in conto un mancato controllo del Var per un presunto fallo ai danni di Cuadrado inflitto da Juan Jesus: le proteste del colombiano lo hanno distratto dal difendere la zona di campo dove poi ha furoreggiato Raspardori). Allegri poi ritornerà in campo per i minuti di recupero.

Allegri beffardo nei confronti di Spalletti

Ma come abbiamo detto, tramite il video di cui abbiamo accennato è venuto fuori un dettaglio, ovvero una frase velenosa indirizzata dal tecnico livornese alla panchina del Napoli e a Luciano Spalletti. L’allenatore della Juve infatti a quanto pare dice: “Bellissimo oh, siete riusciti a vincere uno scudetto!”. Un’ironia amara e caustica, prodromo poi della reazione ben più esecrabile del vice Landucci contro il tecnico del Napoli nel tunnel verso gli spogliatoi.

I social si dividono

Tanto per cambiare, la cosa ha generato una serie di reazioni social, ovviamente divisi in opposte fazioni. Antonello Perillo, su Twitter, sentenzia: “Credo che Allegri non ci faccia una bella figura”; di parere opposto un altro utente, Daniele De Felice: “Si è già tenuto troppo dal mio punto di vista”.

La tifoseria juventina, in ogni caso, ha sfogato la propria amarezza e frustrazione, come dimostrano le parole di questo sostenitore: “Allegri ha dentro un vulcano in piena attività e sta cercando di reprimerlo il più possibile. Ogni tanto qualcosina viene fuori. A me dispiace tanto, sia per lui che per i ragazzi, lasciati soli in questo schifo, come noi”. All’opposto, c’ è chi parla di “figura del rosicone” (utente Paplura), oppure (tal PL) c’è chi definisce Allegri “un miracolato che nonostante due anni di disastri si permette di fare il fenomeno”, mentre altri applaudono invece la reazione del tecnico juventino: “Allegri può piacere o meno ma una cosa è sicura: è l’unico che sta lottando come un leone in società”.