Allenatore dell'Anno, due italiani tra i finalisti: ci sono Ancelotti e Gasperini, manca Inzaghi

Il tecnico dell'Inter escluso dai finalisti per il "Pallone d'Oro delle panchine": lo Scudetto vinto con ampio vantaggio non è valso l'inclusione tra i candidati.

Sono sei i tecnici che si contenderanno l’ambito titolo di “Allenatore dell’Anno”, il Pallone d’Oro delle panchine per il 2024: l’equivalente del premio assegnato ai calciatori, solo riservato ai tecnici. L’annuncio e la premiazione del vincitore sono previsti proprio nell’ambito della cerimonia di consegna del Pallone d’Oro. Ma chi sono i magnifici sei, i “maghi” della panchina in lizza per la conquista del riconoscimento? Due gli italiani.

Due candidati italiani al “Pallone d’Oro delle panchine”

A rappresentare il calcio italiano i vincitori delle ultime due coppe europee, le più prestigiose: Champions ed Europa League. Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha dimostrato ancora una volta di essere il miglior gestore possibile di stelle e campioni: suo il marchio sulla quindicesima coppa della storia dei Blancos, vinta con un chirurgico 2-0 in finale sui tedeschi del Borussia Dortmund. Gian Piero Gasperini, invece, ha condotto l’Atalanta al suo primo, storico alloro continentale. Una cavalcata trionfale, conclusa dal 3-0 in finale sul Bayer Leverkusen neo campione di Germania, fino a quel momento imbattuto in stagione.

Allenatore dell’Anno, in lizza anche Guardiola e Xabi Alonso

I due si sono sfidati recentemente in Supercoppa Europea e a spuntarla, manco a dirlo, è stato Carletto: 2-0. Gli altri candidati? Pep Guardiola, anzitutto, reduce dall’ennesimo trionfo in Premier League alla guida del Manchester City. Poi Xabi Alonso, proprio il protagonista del miracolo Bayer Leverkusen, vincitore della Bundesliga e della Coppa di Germania, oltre che finalista di Europa Lague. Quindi due allenatori di nazionali: Luis de la Fuente, Ct della Spagna che ha vinto il titolo di campione d’Europa, e Lionel Scaloni, timoniere dell’Argentina che ha aggiunto la Coppa America al titolo mondiale.

Manca Inzaghi: escluso dai finalisti l’allenatore dell’Inter

Insomma, non solo protagonisti di trionfi a livello continentale, sia di nazionale sia di club: nel listone c’è anche chi, come Guardiola o Xabi Alonso, ha incantato col bel calcio delle proprie squadra. Due tecnici che hanno “vinto e convinto”, come recita un vecchio detto del gergo calcistico. Manca invece il tecnico che ha dominato l’ultima Serie A alla guida dell’Inter: Simone Inzaghi. Nonostante un titolo vinto con largo anticipo e nonostante le tante belle prestazioni dell’Inter, il trainer nerazzurro non è stato preso in considerazione neppure a livello di candidatura. Un piccolo smacco.