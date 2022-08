02-08-2022 19:53

Fernando Alonso correrà nel 2023 con Aston Martin, lasciando così a fine stagione il proprio sedile in Alpine per dirigersi nel team che di recente ha incassato il ritiro dalla Formula 1 a fine 2022 di Sebastian Vettel.

Alonso spiazza l’Alpine

Un incrocio tra veterani della disciplina nonché già campioni del mondo che però sta generando qualche strascico, anche sottilmente polemico. Alonso, che ha celebrato di recente i 41 anni, a quanto pare ha preso in contropiede il suo attuale ma ormai ex team, con un comunicato stampa ufficializzato in queste ore per annunciare l’accordo biennale con Aston Martin: la cosa ha spiazzato il team di Otmar Szafnauer, che sino a pochi giorni fa trapelava un certo ottimismo, se non proprio certezza, sul rinnovo dello spagnolo, al netto di qualche dettaglio da limare. Ma proprio il team principal è venuto a sapere di questo cambio di casacca dai media, e non dal diretto interessato, come ha spiegato lo stesso Szafnauer su Motorsport.com.

“Alonso ci aveva dato rassicurazioni”

Da Alpine trapela quindi un certo stupore e sbigottimento, e l’ingegnere americano ha pure candidamente ammesso di non aver ancora sentito Alonso, asserendo di ritenere che «sia in qualche isola greca in vacanza in questo momento». Le voci che si rincorrevano parlavano di un rinnovo del tipo 1+1, con il bicampione del mondo di F1 2005-2006 pronto per restare nella stagione 2023 con una opzione per quella successiva, ed eventualmente anche oltre, ma evidentemente questo tipo di contratto non ha convinto il pilota. Ma su Motorsport.com Szafnauer ha rivelato un altro dettaglio che non mette in ottima luce il modus operandi di Alonso: secondo il team principal infatti il pilota gli aveva assicurato nei giorni scorsi di non aver firmato con nessuna altra squadra.

Piastri in Alpine dal 2023

Alonso, che in carriera ha sfiorato la Triple Crown vincendo il GP di Monaco ed anche la 24 Ore di Le Mans nel 2018 e nel 2019 (manca giusto la 500 Miglia di Indianapolis, il cui successo gli è fino ad ora sfuggito), andrà ad occupare quindi il sedile di Vettel completando la formazione di Aston Martin, con Lance Stroll ovviamente confermato: attualmente il team langue al penultimo posto della classifica Costruttori con 20 punti. In Alpine al posto dello spagnolo subentrerà il già campione F2 2021 Oscar Piastri, già al centro di trattative con Williams e McLaren.

ITALIAMEDIA