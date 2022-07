28-07-2022 12:54

Il pilota della F1 e dell’Aston Martin, Sebastian Vettel, quattro volte campione del Mondo ha annunciato che terminata la stagione 2022 dirà basta con i motori e con le competizioni.

F1, Vettel apre Instagram e dà l’annuncio

Sebastian Vettel, proprio oggi, giovedì 28 luglio, ha aperto il suo profilo Instagram. Una decisione collegata al suo annuncio: il quattro volte campione del mondo, di fila, dal 2010 al 2013 si ritira e saluta i motori. Il pilota attualmente corre con il team Aston Martin che gli ha scritto: “Hai dato vita a una delle più grandi carriere nella storia di questo sport”.

Sebastian Vettel, annuncia il ritiro

Il primo post è corredato da un video social, in cui Vettel dà la notizia: “Oggi annuncio il mio ritiro dalla Formula 1alla fine della stagione 2022. Probabilmente dovrei iniziare con una lunga lista di persone da ringraziare, ma sento che è più importante spiegare le ragioni alla base della mia decisione. Amo questo sport. È stato centrale nella mia vita da quando ho memoria. Per quanto ci sia una vita in pista, c’è anche una mia vita fuori dalla pista. Essere un pilota da corsa non è mai stata la mia unica identità. Credo fermamente nell’identità di chi siamo e di come trattiamo gli altri, piuttosto che per quello che facciamo. Chi sono io? Sono Sebastian, padre di tre figli e marito di una donna meravigliosa“.

F1, Vettel: “Non sono solo un pilota”

Sebastian Vettel tiene a ribadire, nonostante l’attaccamento ai motori e alla carriera di essere stato altro. “Ho coltivato altri interessi al di fuori della Formula 1. La mia passione per le corse deriva dal tempo trascorso lontano da loro e richiede molte energie. Impegnarsi nella mia passione come ho fatto e come credevo giusto,non va più di pari passo con il mio desiderio di essere un grande padre e marito. L’energia necessaria per diventare un tutt’uno con la macchina e il team per inseguire la perfezione, richiede concentrazione e impegno. Credo che ci sia ancora una gara da vincere. Addio e grazie di tutto. Ho amato ogni parte di questo sport”.