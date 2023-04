Alonso boccia il formato Sprint: “Possibilità di fare una figuraccia”

Il pilota spagnolo non gradisce affatto la mini-qualifica e la gara del sabato che in questo weekend farà il suo debutto in Azerbaigian, a Baku.

27-04-2023 19:57

Un inizio di stagione davvero entusiasmante per Fernando Alonso. In questo 2023 il pilota dell’Aston Martin ha messo in fila tre podi in altrettante gare e si appresta a vivere un altro weekend da protagonista.

Quello che però non gradisce è il nuovo format che proprio a Baku prenderà il via composto dalle qualifiche del venerdì, dove verrà assegnata la pole, mentre sabato sarà la volta della Mini Sprint.

Alonso sulla Gazzetta dello Sport afferma: “Questa è solo l’opportunità di fare una gran figuraccia perché è facile commettere un errore, se in Q1 fai un errore in frenata, qui a Baku non ci sono margini e la brutta figura è garantita”.