Alonso: "Contatto con Hamilton momento sfortunato"

28-08-2022 18:03

Il pilota della Alpine Fernando Alonso ha parlato ha parlato a Sky dopo Il gp del Belgio: “Non mi aspettavo una penalità per il contatto con Hamilton, sono cose che possono succedere al primo giro, è stato un momento sfortunato per entrambi, più per Lewis che per me visto che si è ritirato”.

“Anche con Ocon era successo, in un contatto con Tsunoda: Yuki si è ritirato ed Esteban è rimasto in gara, ma speriamo di non dover più usare questa qualità della nostra vettura…”. Sulla gara: “Abbiamo avuto un degrado di gomme importante, non me l’aspettavo, è stata una sorpresa”.