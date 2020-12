Alonso, tweet al veleno su covid in Italia: è bufera sul web

Come pilota della Ferrari è stato amatissimo, anche se tutti i tifosi della Rossa si aspettavano altri risultati ma Fernando Alonso si è alienato qualche simpatia nel nostro paese dopo aver postato sul suo profilo Instagram un commento, corredato da foto, in cui mette sotto accusa l’Italia nella gestione dell’emergenza Covid.

Alonso ironizza sulle misure di sicurezza in aeroporto

In una storia pubblicata su Instagram Alonso evidenzia la folla accalcata in aeroporto a Milano e scrive: “25 minuti ad aspettare qua. In teoria business class ma la sala è chiusa. Quando capisci perché l’Italia è il centro Covid da febbraio”.

I tifosi si dividono sui social

Su twitter i tifosi della Ferrari si spaccano: “Non so come è dalle altre parti. Ma gli diamo torto?” o anche: “Vagli a dare torto. Si chiudono le piazze, il lungomare e le spiagge, si lascia viaggiare così”, oppure: “Purtroppo ha ragione… siamo il paese delle banane, governato da incapaci, che invece di gestire l’emergenza preferiscono chiudere tutto” e ancora: “Nulla accade per caso… siamo un paese di imbecilli gestito dai più imbecilli di tutti, cosa potrebbe andare storto?!”.

Molti si dissociano: “Morti per covid in Italia per milione di abitanti: 945. Morti per covid in Spagna per milione di abitanti: 975. A me pare che nessuno dei due paesi possa dare lezioni all’altro” o anche: “Con quelle stesse persone, con lo stesso distanziamento, avrà fatto un volo di almeno un’ora. Non credo che il transfer sia il problema”.

L’ironia dei suoi ex fan

C’è chi lo prende di mira: “In pratica gli stessi tempi suoi di un giro in pista”, chi minimizza (“Fernando è il migliore pilota della storia della F1, detto questo finiamola con sto Covid, c’è e lo si può prendere e in gran parte dei casi è asintomatico. Se uno ha piaura di prenderselo sta a casa e non fa le storie su instagram”) e infine chi rsta offeso: “Guardare in casa sua? Qualcuno glielo ha detto che il virus di questa seconda ondata è di origine spagnola?”.

SPORTEVAI | 03-12-2020 09:18