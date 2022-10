Alpha Tauri: Tsunoda entusiasta di correre a Suzuka

05-10-2022 13:30

Archiviare in fretta il deludente risultato di Singapore e tuffarsi pienamente nel prossimo Gp: questo l’obiettivo di Yuki Tsunoda che non vede l’ora di scendere in pista a Suzuka per il prossimo Gran Premio del Giappone, 18° prova del mondiale 2022 di Formula 1.

Una corsa speciale per l’alfiere dell’Alpha Tauri perché sarà la prima volta davanti al pubblico di casa (l’ultima edizione si è svolta nel 2019 a causa dell’emergenza pandemica), una situazione che ovviamente alzerà e non poco la pressione sulle sue spalle.

“La gara a Singapore non è andata come volevo…Ora mi lascerò tutto alle spalle e inizierò a pensare al prossimo weekend, per quella che sarà la mia prima gara di casa in Formula 1”.

La gara di Suzuka potrebbe essere una corsa come tante altre, ma non per l’alfiere dell’Alpha Tauri: “Per me è di quelle gare che attendo con ansia da quando ho iniziato a correre in Formula 1. A Suzuka ho girato spesso in Formula 4 e quindi ho una certa esperienza, ma quando di recente ho provato la pista al simulatore mi sono reso conto che su una Formula 1 è tutta un’altra cosa. E poi ci saranno tutti i miei fans a vedermi, non vedo l’ora di scendere in pista. Per me per sarà davvero un weekend di gara diverso da ogni altro e non vedo l’ora di vivere questa nuova esperienza”.