AlphaTauri, Gasly: “Le nuove vetture sono più pesanti e scivolose”

17-03-2022 13:34

La stagione di Formula Uno che sta per cominciare, sarà molto importante e forse decisiva per il futuro di Pierre Gasly.

Il pilota francese dell’Alpha Tauri infatti, ha un duplice obiettivo: fare bene con la scuderia italiana, per poi cercare di sedersi sul sedile della Red Bull, alla quale è ancora legato dal suo contratto.

Soddisfatto dei test effettuati in questa pre season, il francese sa che comunque i veri riscontri si avranno in pista. “I due test a Barcellona e Sakhir sono andati bene: non abbiamo evidenziato problemi di affidabilità e abbiamo completato tutto il lavoro che avevamo pianificato prima di scendere in pista, ha ammesso il francese. Detto questo però, è ancora troppo presto per poter capire a che livello di competitività siamo: un’idea più dettagliata ce l’avremo senza dubbio sabato pomeriggio, in Bahrain. La nuova vettura? Diversa da quella vecchia visto che è più pesante e si scivola un po’ di più, le gomme sono più grandi e questo incide sulla visibilità dall’abitacolo.”

Pierre Gasly si addentra più in profondità in merito alle differenze che ha notato sulla nuova monoposto: “Ci sono un pò di cose completamente cambiate come ad esempio l’aerodinamica, il fondo della vettura e le nuove gomme. È tutto piuttosto difficile da capire tutto in una volta e in questa fase ci sono ancora dei punti interrogativi su come far funzionare la macchina nel miglior modo possibile.”

OMNISPORT