Alpine, Ocon: “Alonso ottimo compagno di scuderia”

23-06-2022 15:59

Esteban Ocon si sta comportando bene in questa prima parte di stagione in F1. Il pilota francese sta dando segni di grande regolarità come conferma anche il sesto posto conquistato nell’ultimo Gp in Canada.

Leggermente diverso il discorso per Alonso, suo compagno di scuderia: l’asturiano vive di alti e bassi, ma il compagno di scuderia si dice contento se l’Alpine volesse rinnovare il contratto al due volte campione del mondo.

A Montreal ad esempio, Fernando è stato autore di una qualifica sopra le righe e sorprendente, guadagnandosi una prima fila insperata, ma poi la scuderia ha vanificato l’ottimo lavoro, sbagliando totalmente sbagliato la strategia di gara. Alonso ha infatti tagliato il traguardo in settima posizione (diventato nono a causa di una penalità) che non rende giustizia alla buona prova generale del pilota spagnolo sul tracciato canadese.

Al momento in Alpine sono settimane di discussioni. Su Alonso potrebbe infatti incombere la presenza di Piastri a stappare il volante dell’asturiano…

“Essere compagno di squadra di Fernando è fantastico – ha detto il francese Ocon a DAZN – Devo essere sincero perché quando Fernando è arrivato in team, in tanti mi avevano detto che sarebbe stata una convivenza difficile e tante altre cose che invece non sono vere. Penso che insieme formiamo una ottima coppia di piloti, mi piace molto lavorare con Alonso. Ovviamente lui non deve dimostrare nulla, se vuole continuare farà bene, è il leone di sempre, un pilota motivatissimo. Cosa penso di Alpine come squadra? A tutti farebbe piacere vincere ma quest’anno è dura. Mi piacerebbe quanto meno che arrivassero dei podi, li considererei come vittorie. Comunque io credo nel progetto a lungo termine della scuderia, prima o poi saremo vincenti anche noi”.