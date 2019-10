Alta tensione De Rossi: il suo futuro è in bilico

Sta per naufragare l'avventura argentina di Daniele De Rossi. L'ex centrocampista della Roma, approdato al Boca Juniors con grande entusiasmo e accolto come un idolo dai tifosi degli Xeneizes, potrebbe già chiudere a gennaio, dopo appena 6 mesi, la sua esperienza in Sud America.

Capitan Futuro ha giocato appena 336 minuti in totale, in campionato è sceso in campo solo per tre partite: ad appiedarlo i tanti infortuni che lo stanno tormentando ormai da anni.

Il giocatore è attualmente alle prese con un nuovo doppio infortunio al polpaccio, un problema muscolare accusato in allenamento, che lo terrà con ogni probabilità fuori dalla semifinale di ritorno di Copa Libertadores contro i rivali del River Plate. De Rossi aveva saltato anche l'andata per noie a un ginocchio.

Secondo quanto riporta La Nacion, qualcosa non funziona neanche con il tecnico Gustavo Alfaro, che lo sta penalizzando nelle sue scelte di formazione. L'entusiasmo dei primi giorni dei tifosi e dei media si è affievolito: "A livello di immagine, l'arrivo di De Rossi si è finora rivelato un successo, a livello sportivo però non sono arrivati i risultati sperati".

Inoltre a dicembre si terranno le elezioni dirigenziali: se il presidente Angelici e Nicolas Burdisso non dovessero essere rieletti, l'ex capitano della Roma potrebbe interrompere bruscamente il rapporto con il Boca. Per De Rossi si aprirebbero due strade: o il ritiro, o un nuovo contratto in un altro Paese come gli Stati Uniti o la Cina.

SPORTAL.IT | 14-10-2019 09:12