Altro big fuori, milanisti disperati: Questo sarebbe il nostro anno?

20-11-2021 11:23

Sin qui non ha saltato neppure una partita, è stato titolare in 16 occasioni su 16 tra campionato e Champions League. A Firenze, però, Fikayo Tomori marcherà visita. Anche il centrale inglese, uno dei perni della formazione di Pioli, dovrà saltare la trasferta sul campo dei viola, in programma questa sera al Franchi, tappa cruciale nella corsa al vertice del Milan. Un’assenza pesante, proprio nel momento in cui l’emergenza in casa rossonera sembrava finalmente finita.

Milan, Tomori out per Firenze per un problema all’anca

A determinare la mancata convocazione di Tomori per la trasferta toscana è stata una botta all’anca rimediata dal difensore nel corso della rifinitura. Una botta con conseguenze da valutare nei prossimi giorni. In cui gli impegni sono tanti: mercoledì il Milan si gioca le residue speranze di rientrare in corsa in Champions contro l’Atletico e allora meglio non rischiare. Fatto sta che l’assenza di Tomori va ad aggiungersi ad altre defezioni pesanti. Proprio ieri si è fermato Rebic, mentre Calabria si è infortunato in nazionale. Tutto questo senza dimenticare le assenze di Castillejo, Plizzari e del lungodegente Maignan, che ne avrà ancora per un altro po’.

Tifosi del Milan contrariati per l’infortunio di Tomori

Sui social i milanisti dimostrano di non aver preso bene la cattiva notizia: “E questo sarebbe l’anno del Milan? Ma per favore”. Qualcuno è preoccupato: “Con una semplice botta, in un mondo normale, con l’Atletico o al massimo col Sassuolo Tomori è in campo. Chissà come mai invece siamo tutti sicuri che non sarà così”. Altri non si spiegano gli infortuni in serie: “Si gioca ad alti ritmi, non si può negare. Si gioca in maniera ininterrotta e gli infortuni ci sono in ogni squadra ma nel Milan non è un caso, è una costanza di ogni settimana”. Un tifoso si rammarica di non poter neppure chiamare in causa fattori esterni: “Stavolta non possiamo nemmeno prendercela con la pausa per le nazionali: Rebic e Tomori out dopo due settimane passate ad allenarsi a Milanello“. Mentre un tifoso nerazzurro infiltrato punge: “Tomori a casa, però che la Fiorentina giocherà con Panariello e Pieraccioni come centrali non lo dicono”.

