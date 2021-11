Milan, l'infermeria si ripopola ma Pioli non dispera: le ultime

19-11-2021 16:47

La pausa per le Nazionali ha lasciato strascichi e conseguenze per tutti i club di Serie A, chi più chi meno. Archiviato il capitolo Italia, torna la Serie A con il Milan di Stefano Pioli impegnato domani sera, sabato 20 novembre, all’Artemio Franchi di Firenze per la sfida contro la Viola.

Milan, verso la sfida contro la Fiorentina

Un match speciale per il numero uno dei rossoneri, Stefano Pioli che ha Firenze ha vissuto un periodo bello e particolare, contraddistinto anche dalla drammatica scomparsa dell’allora capitano Davide Astori. Ricordi a parte, per quanto riguarda il campo, il tecnico sa che i viola non sono avversari da sottovalutare.

“Diffido sempre dalle squadre – ha detto in conferenza stampa – che sembrano in difficoltà per delle assenze, è successo anche a noi e abbiamo sempre trovato più energie. Loro hanno un’identità precisa, è un avversario difficile”.

Milan: la condizione della squadra e la situazione infermeria

Come detto, la pausa per la Nazionale, ha condizionato tutti i club. L’infermeria non è vuota, anzi, il contrario ma Pioli è comunque ottimista e vede i segnali positivi raccolti in questi giorni: “La squadra sta bene. Spiace per Calabria, non ci voleva visto che abbiamo tante partite. Rebic ha fatto un colpo di tacco in allenamento e ha sentito una fitta. Non sarà della gara domani”. E poi: “Abbiamo lavorato con chi non è andato in nazionale. A parte Calabria coloro che sono andati via sono tornati bene. Ho tanti giocatori forti e maturi. Ho visto una squadra subito concentrata, la squadra si sta preparando bene”.

Milan, le scelte tattiche in vista del match contro la Fiorentina

Guai fisici a parte, il Milan deve comunque cercare di impegnarsi per riuscire a mantenere la vetta che per ora condivide con il Napoli. In attacco il dubbio è tra Ibrahimovic e Giroud, con Pioli che però non si è sbilanciato: “La prima valutazione è la condizione, chi sta meglio gioca. E poi ovviamente scelgo in base anche agli avversari, cosa che faccio per ogni ruolo. Fino a ieri avevo due giocatori per ruolo, potevo chiudere gli occhi e scegliere, poi però si è fermato Rebic. In difesa ora Kalulu e Florenzi si giocano il posto”.

In ultimo, Pioli, anche se in maniera scarna ha risposto a domanda sul suo rinnovo: anche in questo caso non si è sbilanciato spiegando di voler solo parlare del prossimo impegno di Campionato.

OMNISPORT