Serie A incerottata: gli strascichi pausa Nazionale pesano sui club

La pausa per le Nazionali, che ha lasciato anche l’amaro in bocca per i risultati dell’Italia, ora andrà a gravare anche sulla Serie A. Tanti sono infatti i giocatori, di vari club, che tornano non al top della forma.

Serie A, guai in casa Inter

Al risentimento muscolare di De Vrij, infortunatosi durante Montenegro – Olanda si aggiungono altri guai per l‘Inter di Simone Inzaghi. Nella notte il cileno Sanchez è stato costretto a lasciare il campo per un problema alla gamba destra e anche Lautaro non è riuscito a terminare il match con il Brasile. Inzaghi deve anche fare i conti con i problemi di Dzeko e con quelli di Bastoni: i due si sono allenati a parte ad Appiano.

Dopo la pausa nazionale guai in Serie A anche per Milan, Juve e Lazio

I rossoneri di Stefano Pioli non sono messi meglio con un allarme sulle fasce. Calabria e Ballo-Touré devono essere sottoposti a ulteriori controlli, per loro grane muscolari da osservare attentamente.

In casa Lazio tutto è partito con il k.o di Immobile che nonostante il problema al polpaccio tenterà almeno di farcela per il big match contro la Juve. Non solo c’è anche un caso di Covid, ovvero Marusic in attesa però di essere sottoposto a un secondo tampone di verifica.

Infine, la Juventus deve fare a meno di Ramsey, Rabiot, McKennie e Morata. Inoltre, c’è anche preoccupazione per Bernardeschi che con l’Italia ha avvertito un fastidio all’adduttore e se ci fosse una lesione potrebbe stare out almeno un mese. Allegri deve anche fare a meno di Chiellini e stare attento a Bentancur uscito per una botta così come Dybala sostituito all’intervallo e che va monitorato.

Serie A, va meglio al Napoli

Se Spalletti ha dovuto rinunciare a tanti giocatori, rispetto ad altri club la situazione del Napoli è migliore. Sono già rientrati Malcuit, Lobotka e Koulibaly e Manolas è rientrato in gruppo e potrà essere utilizzato da Spalletti. Rimane ancora il problema Demme, positivo al Covid mentre da valutare Ounas che non è sceso in campo in Algeria-Burkina Faso per un problema muscolare.

