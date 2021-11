Mercato, il Napoli prepara lo sgarbo all'Inter e il web s'infiamma

17-11-2021 09:21

Domenica si sfideranno a San Siro in uno scontro diretto al vertice assai atteso. Le strade di Inter e Napoli, però, potrebbero intrecciarsi anche più avanti, nelle successive settimane. Se è vero che il club nerazzurro segue con attenzione e da tempo le evoluzioni della vicenda Insigne, con le trattative per il rinnovo tra il capitano partenopeo e De Laurentiis che sembrano ancora lontane da una possibile conclusione, è anche vero che il Napoli prepara un eventuale contro-sgarbo: ha infatti messo gli occhi su un calciatore dell’Inter in scadenza.

Napoli, a gennaio può arrivare Vecino dall’Inter

È la Gazzetta dello Sport a dar conto dell’interesse del club azzurro per un giocatore in rotta coi nerazzurri e col contratto che scade a giugno: Vecino. Le parole di fuoco del centrocampista dal ritiro dell’Uruguay avrebbero pertanto una spiegazione: “È lecito pensare che se Vecino parla così, è perché probabilmente ha già per le mani un’idea concreta di dove poter andare a giocare tra meno di due mesi, senza aspettare la fine della stagione. Non c’è solo una squadra che segue con attenzione l’evoluzione della situazione. Ma una più delle altre, perché sulle sue tracce c’è il Napoli di Spalletti, quello stesso Spalletti che di Vecino è un grande estimatore, al punto di averlo voluto con forza in nerazzurro nel 2017″.

Al Napoli Vecino servirebbe subito: ecco perché

Al Napoli Vecino servirebbe subito perché per tutto il mese di gennaio dovrà fare a meno di Anguissa, impegnato in Coppa d’Africa. Il club azzurro dovrebbe prima piazzare Lobotka, il regista che Spalletti ha provato a rigenerare a inizio stagione ma che è incappato in una serie di problemi fisici e si è ritrovato la porta chiusa dallo stesso Anguissa, da Fabian e Zielinski, titolari inamovibili. Il primo rincalzo è Demme, altro giocatore prezioso tatticamente e dal notevole dinamismo. Per questo motivo, lo slovacco potrebbe essere ceduto: piace, a quanto pare, a Torino e Udinese.

Caso Vecino, le reazioni di interisti e napoletani

I tifosi dell’Inter non si straccerebbero le vesti in caso di addio anticipato di qualche mese dell’uruguaiano: “Per quanto mi riguarda se non è contento di restare può andarsene tranquillamente dal suo amico Spalletti“. Qualcuno però ci rimarrebbe male: “Mi dispiacerebbe perderlo, anche se tra infortuni e altri problemi in questi ultimi mesi s’è visto pochissimo”. A Napoli invece c’è chi si lecca i baffi: “Farebbe proprio comodo, con la partenza di Anguissa per la coppa Vecino sarebbe il top: a me piace”. C’è chi andrebbe prima su altre operazioni: “Gran giocatore, ma continuo a ritenere che la priorità del Napoli debbano essere i terzini”. E c’è chi invece Vecino non lo vorrebbe affatto: “Ma siete seri? Primo è scassato, secondo non salta l’avversario manco se sta a terra”.

