Il Napoli piazza il primo grande colpo di mercato, tifosi in delirio

14-11-2021 10:29

Il Napoli inizia a gettare le base per rimanere stabilmente ai vertici del calcio italiano. La società del presidente De Laurentiis ha deciso di rompere gli indugi, anticipando i tempi e piazzando il primo grande colpo del mercato. Non si tratta di un volto nuovo, per la verità. L’operazione in via di perfezionamento riguarda infatti un calciatore approdato in azzurro a fine agosto e subito diventato un punto fermo della squadra di Spalletti.

Il Napoli ha deciso di esercitare l’opzione per Anguissa

Si tratta ovviamente di André Frank Zambo Anguissa, il centrocampista prelevato dal Fulham in prestito con diritto di riscatto fissato in 15 milioni di euro. Diritto che il Napoli ha deciso di esercitare, dopo le grandi prestazioni offerte dal giocatore originario del Camerun (splendido il gol realizzato ieri al Malawi nelle qualificazioni mondiali) nella prima parte di stagione. Ecco il Tweet a riguardo del super esperto di mercato Nicolò Schira: “Il Napoli ha deciso di esercitare l’opzione per l’acquisto di Zambo Anguissa, che diventerà a tutti gli effetti un calciatore azzurro sulla base di un trasferimento a titolo definitivo dal Fulham. Pronto per il centrocampista un contratto fino al 2026″.

Anguissa al Napoli a titolo definitivo, tifosi entusiasti

Tanti i commenti dei sostenitori azzurri. “Appena 15 milioni di euro, un colpaccio incredibile”. Oppure: “E vai, Zambo è un calciatore incredibile”. O addirittura: “Godo, non poteva arrivare notizia migliore”. Qualcuno invita il club a fare in fretta anche per perfezionare i rinnovi: “Sempre stato tranquillo su Anguissa, piuttosto da tifoso preoccupa il contratto (2 anni) di cui si parla meno, ovvero Fabian. Oltre al fatto che rinnoverei Ospina“. Sul web c’è spazio anche per il rammarico dei tifosi del Fulham, che dalla cessione di Anguissa avrebbero voluto e potuto ricavare molto di più: “Un furto assoluto. Ma è colpa nostra, il Napoli ha fatto bene: avremmo dovuto chiedere più soldi per lui”.

