Serie A, Juventus: due giocatori a rischio in vista della Lazio

16-11-2021 17:21

La Juventus, al termine di questa infinita sosta per le nazionali che non ci ha regalato altro che dispiaceri, è pronta a ributtarsi sul campionato di Serie A affrontando l’insidiosa trasferta dell’Olimpico di Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri. Un match che storicamente sorride ai bianconeri e che questa volta avrà dalle assenze su ambo i fronti. Se i biancocelesti devono fronteggiare la terribile assenza di Ciro Immobile, unica prima punta seria della rosa, Max Allegri trema per il possibile forfait del numero 10 Paulo Dybala e non solo.

Juventus, Dybala out contro il Brasile: a ore il rientro in Italia

Paulo Dybala è stato protagonista con l’Argentina di un assist per il gol del Fideo Angel Di Maria nella sfida dell’albiceleste contro l’Uruguay. Dopo di che, purtroppo, la Joya è stata costretta a rimanere negli spogliatoi all’intervallo a causa di un problema al polpaccio, infortunio muscolare che gli ha già dato molti problemi in passato. Si parla di un’infiammazione, e le sue condizioni sono tutte da valutare, anche se la Lazio resta a fortissimo rischio.

A riprova di ciò il numero 10 bianconero non sarà neanche in panchina nel superclassico contro il Brasile che si giocherà questa notte, e nella giornata di domani dovrebbe già essere di rientro a Torino per valutare l’entità dell’infortunio e decidere l’eventuale stop.

Juventus, Bernardechi KO, migliora Bentancur

Nella stessa partita che ha messo KO Dybala si è registrato anche il problema del centrocampista uruguaiano Rodrigo Bentancur. Il mediano ex Boca ha subito un colpo al ginocchio, ma sarà aggregato alla squadra per il match contro la Bolivia. Le sue condizioni sembrano essere buone e dunque la preoccupazione è minima.

Chi invece non ci sarà è Federico Bernardeschi. Entrato in campo al minuto 68 della trasferta di Belfast, il toscano ha riportato un fastidio agli adduttori poco dopo il suo ingresso in campo. Se fino a pochi minuti fa era dato in forse, ora è arrivato il responso ufficiale degli esami. Questo il comunicato del club bianconero:

“Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Federico Bernardeschi presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico del muscolo ileopsoas di destra; tra 10 giorni verranno effettuati nuovi controlli”.

Juventus, contro la Lazio è una sfida da non sbagliare

Tutto ciò considerando che per la Lazio sarà sicuramente indisponibile capitan Giorgio Chiellini, uno dei migliori in questo nefasto avvio di stagione bianconero. Out anche De Sciglio, che dovrà sottostare a uno stop forzato di almeno 10 giorni.

Anche con tutte queste assenze, la trasferta contro la Lazio non si può sbagliare. Allegri ha già sprecato tutti i bonus stagionali nelle debacle contro Empoli, Sassuolo e Hellas Verona, e per rimanere aggrappato almeno alle ambizioni quarto posto dovrà sicuramente uscire dall’Olimpico coi 3 punti in tasca. I biancocelesti infatti sono a quota 21 punti a + 3 sulla Vecchia Signora che occupa l’ottavo posto. Statistiche simili per le due squadre, con la Lazio che segna di più ma che subisce anche molto di più a livello difensivo.

Questo è il momento di dimostrare di che pasta è fatta la nuova Juventus di Allegri. Senza Immobile, è un’occasione che non si può sprecare.

OMNISPORT