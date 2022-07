Altro colpo Lazio: fatta per Alessio Romagnoli

08-07-2022 16:52

Il capitano del diciannovesimo Scudetto del Milan, Alessio Romagnoli, è in procinto di diventare un nuovo giocatore della Lazio.

Romano, classe 1995, Romagnoli è andato in scadenza con i rossoneri a fine giugno e si sta accordando per legarsi con il Club biancoceleste per i prossimi 5 anni. Secondo quanto rivela TuttoMercatoWeb, le cifre dell’accordo dovrebbero aggirarsi intorno ai 3 milioni di euro più bonus.

La Lazio – che in giornata ha ufficializzato anche l’acquisto per 7 milioni più bonus di Nicolò Casale dall’Hellas Verona – rinforza ulteriormente la sua difesa con un giocatore che oltretutto sente particolarmente i colori laziali sulla pelle.

Romagnoli infatti, nonostante i trascorsi nel settore giovanile della Roma, con la quale ha peraltro debuttato in Serie A, non ha mai fatto mistero di essere tifoso della squadra che a Roma veste biancoceleste.

