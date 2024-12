Altug Celikbilek lotta per la vita: il tennista turco vittima da un’emorragia celebrale ma a Monastir si gioca lo stesso

Il giocatore turco è sceso in campo per il torneo M15 in Tunisia contro il connazionale Erel ma il match è durato solo un game prima del ritiro e della corsa in ospedale. Le sue condizioni sono critiche

Il circuito Atp del tennis è fermo ma in giro per il mondo continuano i tornei destinati agli atleti che cercano di conquistare punti per entrare nei tornei principali. Ma il torneo M15 di Monastir rischia di trasformarsi in tragedia a causa del malore accusato dal tennista turco Altug Celikbilek.

Solo un game poi il malore

E’ durato solo un game il match di semifinale tra Altug Celikbilek e il suo connazionale Yanki Erel. Un derby tutto turco quello che si giocava sul cemento di Monastir con Altug che ha subito cominciato ad accusa un malore. Immediata la sospensione del match e l’intervento dei sanitari che si sono resi subito conto che la situazione era molto preoccupante. Anche il pubblico che stava assistendo al torneo tunisino ha capito il momento di grande ansia così come il suo avversario e connazionale.

Le condizioni di Celikbilek

Trasportato immediatamente in ospedale, i medici hanno rivelato una emorragia celebrale e hanno sottoposto Altug Celikbilek a un intervento chirurgico d’emergenza. L’intervento sembra riuscito perfettamente ma le condizioni del giocatore turco restano ancora sotto attento scrutinio e sarà fondamentale il suo risveglio per capire se ci sono stati o meno dei danni permanenti al suo cervello. La famiglia e la Federtennis turca stano seguendo la vicenda da vicinissimo ma al momento non sono ancora arrivate notizie ufficiali sulle sue condizioni.

La carriera di Altug

Una carriera da “minors” si direbbe in altri sport. Altug Celikbilek, 28enne di Antalya, è diventato professionista nel 2015 ma nel circuito principale, quello dell’ATP, ha all’attivo soltanto 9 partite con un record di 4 vittorie e 5 sconfitte (vanta anche un successo contro Vavassori). Su di lui la Turchia nutriva grandi speranze, dopo essere arrivato nellaTop 200 tre anni fa ci si aspettava un ulteriore salto di qualità da parte del tennista che invece dopo aver raggiunto il suo best ranking con la posizione numero 154 non è riuscito a scalare ancora posizioni e dall’anno successivo ha cominciato a scalare sempre di più nel ranking. Intanto nel mondo del tennis si scatena anche una polemica visto che nonostante quello che è successo a Celikbilek, il torneo è andato avanti regolarmente con la finale vinta dal turco Erel contro l’italiano Potenza.