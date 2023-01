11-01-2023 14:31

Dopo aver trascorso anche la notte nella terapia intensiva della Clinica Navarra, le condizioni di Alice Campello stanno progressivamente migliorando a tal punto da indurre l’equipe medica, che sta seguendo le complicazioni legate al post partum della moglie dell’attaccante spagnola Alvaro Morata, a trasferirla nella sua stanza.

Un annuncio incoraggiante che lo stesso calciatore, ex Juve e Chelsea oggi all’Atletico, ha deciso di condividere con un post che ritrae Alice insieme alla loro quarta figlia, Bella, venuta alla luce con u taglio cesareo il 9 gennaio scorso.

Le condizioni di Alice Campello: nuovo post di Morata

Su Instagram, attorno alle ore 13 dell’11 gennaio, Morata ha pubblicato un’immagine di Alice con tra le braccia la loro bambina accompagnando la foto scelta da un comunicato relativo all’effettivo stato di salute della moglie e influencer che ha vissuto momenti drammatici, da attribuirsi a un precipitare improvviso delle sue condizioni tanto da indurre il personale medico a ricoverarla nella terapia intensiva della struttura dove aveva appena partorito.

“Ciao a tutti! Alice è uscita dalla UCI e si trova nella sua stanza in condizioni decisamente migliori insieme a Bella. Ma sta ancora elaborando quando ha passato. Grazie Alice per avermi dato ancora una volta una lezione. Sei senza dubbio una combattente e un esempio per me. Sono stati i peggiori giorni della mia vita, ma sono fortunato ad averti con me. Sei il meglio che mi poteva capitare e senza di te la mia vita non avrebbe senso. Grazie a tutte le persone che sono state accanto e ancora grazie a chi ci ha prestato assistenza e supporto nella CUN. Grazie Dott. Munoz e a tutte le persone che lavorano in questo ospedale. C’è da sfruttare ogni istante. Grazie a tutti ❤️🙏 @clinicanavarra”.

Ansia e preoccupazione per Alice in terapia intensiva

Dalle affermazioni di questo post, che dettaglia senza approfondire quanto accaduto ad Alice subito dopo la nascita della sua quarta figlia, si comprende però la gravità di quanto affrontato e vissuto dalla famiglia e dalla stessa Campello.

Solo di recente, dopo le prime due gravidanze di cui una gemellare, la modella e influencer erede dell’impero Campello, aveva deciso di esternare quanto affrontato, la sua esperienza e anche l’intervento a cui si era dovuta sottoporre dopo il primo parto, in segno di sostegno alle donne che, come lei, aveva dovuto comprendere in prima persona determinate componenti della maternità, non sempre semplici.

Il matrimonio tra Morata e Alice Campello

Alvaro Morata e Alice Campello sono sposati da circa 5 anni e sono già genitori dei gemelli Leonardo e Alessandro e di Edoardo, nato quando l’attaccante era un giocatore della Juventus.

All’inizio del 2022, avevano deciso di dare l’annuncio della nuova gravidanza che ha poi condotta alla nascita di Bella, quarta figlia di questa coppia che oggi sta affrontando un nuovo capitolo, difficile e a tratti di abnorme ansia, della loro storia.

VIRGILIO SPORT