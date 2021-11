Amarcord Barcellona: può tornare Marc Gasol

09-11-2021 19:36

Per un Gasol, Pau, che ha appena annunciato l’addio al basket, ricevendo anche l’omaggio dei Los Angeles Lakers che hanno deciso di ritirare la sua maglia numero 16, eccone un altro, il fratello minore Marc, che sembra avviarsi ad un altro e clamoroso cambio di squadra a stagione in corso.

Dopo le ultimo, brevi esperienze nella NBA con gli stessi Lakers e coni Memphis Grizzlies, infatti, il centro catalano aveva deciso di tornare in patria accettando la proposta del Girona, ma anche questa esperienza è stata di breve durata.

Così, pochi giorni dopo aver annunciato di aver ripreso gli allenamenti individuali in attesa di capire se ritornare in campo nel corso della stagione, il centro classe è finito nel mirino niente meno che del Barcellona.

A confermarlo è stato direttamente il ds del Barcellona Juan Carlos Navarro, nonché amico ed ex compagno di Gasol in Nazionale e proprio in blaugrana.

Come riportato da ‘Sport.es’, Navarro ha rivelato di essere in trattativa per portare Marc in Catalogna.

“Sono solo conversazioni e non c’è trattativa, anche se non c’è stato alcun rifiuto. Sa del nostro interesse e ha l’ultima parola. Non negherò che mi piacerebbe averlo” ha concluso Navarro, al lavoro per far indossare di nuovo a Gasol la canotta con la quale è cresciuto e con la quale ha esordito nel grande basket giocandovi dal 2003 al 2006.

OMNISPORT