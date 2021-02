Amarcord Zidane: "Atalanta da temere, Gasperini allenatore top"

Zinedine Zidane torna in Italia. Per il momento solo da allenatore del Real Madrid, chiamato ad affrontare l’Atalanta nell’andata degli ottavi di Champions League.

Per un eventuale futuro da tecnico in Serie A c’è tempo, anche perché per il momento ZZ deve pensare solo alla difficile stagione dei Blancos, costretti ad aggrapparsi all’Europa vista la distanza abissale dall’Atletico Madrid nella Liga.

Intervistato da ‘Sky Sport’ l’ex fuoriclasse franco-algerino ha svelato di conoscere bene Gian Piero Gasperini…

“Sta facendo un bel lavoro da tanto tempo. Io mi ricordo di Gasperini che quando ero alla Juventus allenava la Primavera facendo ottime cose e un ottimo lavoro. Non mi sorprende che abbia raggiunto questi risultati. Mi ricordo di lui perchè faceva un bel lavoro con la Primavera della Juve.

“Domani sarà una bella partita contro una squadra fortissima fisicamente, ma non solo – ha aggiunto Zidane – Ci sono dei giocatori bravissimi offensivamente. L’abbiamo vista tante volte giocare, sono speciali. Noi dovremo fare il massimo per giocare bene poi vedremo quello che succederà. Abbiamo tanti infortunati, ma anche sostituti all’altezza”.

Impossibile poi sottrarsi a una domanda sulla Juventus di Pirlo…: “Analogie tra me e lui? Sì perchè ha giocato alla Juve e ora fa l’allenatore e lo fa bene. Ha una bella squadra. Mi piace vedere gli ex giocatori che allenano”.

OMNISPORT | 23-02-2021 18:52