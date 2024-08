America's Cup, Luna Rossa sola al comando: doppio successo su American Magic e INEOS Britannia

L'equipaggio italiano non fa sconti e chiude al comando della classifica grazie ai due successo sui rivalli americani e britannici. Domani sotto con Alinghi

Due su due, tre punti sui tre disponibili conquistati e testa della classifica. Giornata da incorniciare per Luna Rossa, che supera American Magic nella terza regata di Louis Vuitton Cup e, qualche ora più tardi, concede il bis imponendosi sugli inglesi di INEOS Britannia. Domani, primo settembre, la sfida con Alinghi.

Louis Vuitton Cup: due su due per Luna Rossa

Dopo lo stop imposto da Eolo, che nella giornata di ieri si è palesato solo per permettere ad American Magic di imporsi di Alinghi, Luna Rossa è protagonista assoluta nella giornata odierna di Louis Vuitton Cup. Dopo aver vinto contro Orient Express nella prima giornata del Round Robin, il team di Massimiliano Sirena prima supera proprio l’equipaggio a stelle e strisce, poi concede il bis di giornata avendo la meglio su INEOS Britannia.

Successo in rimonta su American Magic

Luna Rossa apre la terza giornata di Round Robin di Louis Vuitton Cup con il successo su American Magic. Rinviata ieri e iniziata con qualche minuto di ritardo per un problema tecnico sulla barca statunitense, la regata ha visto Max Sirena confermare largamente il team protagonista di queste giornate. L’unica novità arrivata tre i cyclors, con Emanuele Liuzzi.

Avvio in parallelo tra le due imbarcazioni, con Luna Rossa che è però costretta a cedere fin da subito un centinaio di metri virando per non entrare in contatto con gli americani. La scelta di virare sul lato destro premia il team di Sirena che al primo cancello ha già azzerato il ritardo. Al secondo cancello, American Magic torna avanti approfittando di un nuovo incrocio favorevole che costringe Luna Rossa a rincorrere. La scelta di passare dietro al nuovo incrocio premia l’equipaggio italiano, che riprende velocità a destra e passa al secondo gate di bolina con 20” di vantaggio. Uno scarto che resta praticamente invariato fino al traguardo, tagliato 24” prima degli americani.

INEOS superata e primato solitario

Successo più largo contro la INEOS Britannia per Luna Rossa, che mette 1’24” tra sé e l’equipaggio inglese e completa la giornata capolavoro che regala il primato solitario in classifica. L’unico cambio per gli italiani è Luca Kirwan che prende il posto di Emanuele Liuzzi tra i cyclor. Partenza a destra per Luna Rossa, che accetta di inseguire. Scelta ancora vincente, con il sorpasso dopo il primo quarto di lato e allungo finale favorito anche dalla perdita del volo della AC75 britannico, costretta a virare per rientrare nel gate e a concedere 2’05” agli azzurri, che nel finale si sono limitati a controllare. Nella giornata di domani, Luna Rossa sfida gli svizzeri di Alinghi.