America's Cup, Luna Rossa cede a New Zealand (ma è un ko indolore), poi travolge Orient Express

L'equipaggio italiano spaventa i Defender nella regata inaugurale del round robin, poi fa un sol boccone dei francesi: prossima sfida contro American Magic.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Una sconfitta ininfluente e una vittoria che conta per il Luna Rossa Prada Pirelli Team nella prima giornata di regate del round robin della Louis Vuitton Cup, nelle acque di Barcellona. Per il sindacato presieduto da Max Sirena un ko onorevole contro New Zealand, che ha confermato – semmai ce ne fosse bisogno – di essere la vera barca da battere, e una vittoria netta, schiacciante, mai in discussione contro i francesi di Orient Express. Missione compiuta, dunque. Va ricordato come alle semifinali siano ammesse le prime quattro imbarcazioni (su sei) al termine dei due round robin, con un posto assicurato per i campioni in carica neozelandesi.

Louis Vuitton Cup, Luna Rossa sorpassata dai Defender

Nella prima regata, senza punti in palio per la Louis Vuitton Cup, Luna Rossa rimane al comando per quasi metà regata ma poi deve arrendersi ai Defender di Emirates Team New Zealand. Decisiva la manovra dei neozelandesi poco prima della boa di metà gara, sfruttando un improvviso calo di vento che ha frenato l’imbarcazione italiana, sino a quel momento avanti con una sessantina di metri di vantaggio e brava a controllare i tentativi di sorpasso avversari. Con New Zealand avanti non c’è stata più storia: alla fine Luna Rossa ha chiuso con 12 secondi di ritardo, dopo essere stata anche a -22.

Kirwan per Gabbia, arriva il riscatto contro Orient Express

Cambio nell’equipaggio in occasione della seconda regata di giornata, stavolta con punti veri: quella contro i francesi di Orient Express, vincitori a sorpresa nella prima regata a scapito di Alinghi (nell’altra vittoria di Ineos Britannia a spese di American Magic). Luca Kirwan, figlio dell’ex All Black ed Ct dell’Italrugby John, ha preso il posto di Cesare Gabbia nel ruolo di cyclor. Regata contro i francesi che Luna Rossa ha controllato senza troppi problemi sin dalle battute iniziali, con vantaggio lievitato ben presto a diverse centinaia di metri: un minuto e 24 secondi al traguardo. Successo netto e prezioso, dunque, per il sindacato tricolore nel primo match race effettivo della competizione.

America’s Cup, round robin: il calendario di venerdì 30 agosto

Altre quattro regate in programma venerdì 30 agosto, seconda giornata della Louis Vuitton Cup a Barcellona. Luna Rossa impegnata nella terza regata di giornata contro American Magic, che aprirà invece le danze nella prima regata contro gli svizzeri di Alinghi: una sfida già determinante tra due equipaggi sconfitti all’esordio. Nella seconda regata il confronto tra New Zealand e Ineos Britannia, ultima regata invece tra i neozelandesi e Orient Express. Come in occasione del match race contro Luna Rossa, i risultati ottenuti dai Defender oceanici non sono tenuti in conto in ottica classifica.